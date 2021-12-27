Bursa'da 1800 yıllık lahit kapağı bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde büyük bölümü toprağın altında bulunan 1800 yıllık lahit kapağı çıkarılarak korumaya alındı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 27.12.2021 - 11:47

Bursa'da 1800 yıllık lahit kapağı bulundu

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'nın Gemlik ilçesinde 1800 yıllık olduğu tahmin edilen lahit kapağı bulundu. 

Gemlik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Eski Mezarlık bölgesinde büyük bölümü toprağın altına kalan lahit kapağını fark eden vatandaşlar, ihbarda bulundu.

Konuyla ilgili Gemlik Belediyesi ve Bursa Müzesi ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı.

Kazı çalışmaları sonrası, lahdin sadece kapak kısmı bulundu.

2. yüzyıl Erken Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen lahit kapağı, Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne getirilerek koruma altına alındı.

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