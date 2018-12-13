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Büşra Develi, Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler serisinin dördüncüsü olan Deli’de başrolü üstlenecek. Hürriyet'in haberine göre; Develi, Yılmaz’ın canlandırdığı Güven karakterinin aşık olduğu Meral karakterini canlandıracak.

Cem Davran, Hakan Gerçek ve Özkan Uğur’un da rol aldığı filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Yılmaz, Deli'yi serinin diğer filmi Emanet'le birlikte nisan ayında vizyona sokmayı planlıyor. Karakomik Filmler'in ilk iki yapımı Kaçamak ve 2 Arada ise ocak ayında izleyiciyle buluşacak.