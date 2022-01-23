Büşra Pekin: Dilberay filminde oynamam kaçınılmazdı

Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay’ın hayatını anlatan Dilberay filminde başrolde yer alan Büşra Pekin, filmde yer almasını “Kaçınılmaz” olarak nitelendirdi.



Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’a konuşan Pekin, “Bu projeyi bana yönetmenimiz Ketche teklif etti, kendinizi teslim edeceğiniz yönetmen bu anlamda çok önemlidir. Ketche'nin varlığı burada çok önemli bir rol oynuyordu. Dilber Ay'ın hikayesini, yaptığımız toplantıda bana anlattığında zaten neredeyse senaryoyu okumadan ikna olduğumu hissettim. Çünkü anlattığı hikaye çok başkaydı” dedi.



“Dilber Ay'ı tanıyordum, çok seviyordum ama bu kadar derin bir geçmişi olduğunu bilmiyordum” diyen Pekin, senaryoyu okuyunca çok etkilendiğini ve okurken ağladığını anlattı.



Filme neden “Evet” dediğini açıklayan ünlü oyuncu, “Üç ortak yapımcısı olan, pandemi gibi zorlu şartlarda yüksek bütçe çıkarabilen, işin arkasında duran bir yapım şirketi olması da burada çok önemli bir faktördü. Hepsi bir arada birleşti ama en önemlisi bence burada çok çarpıcı bir kadın hikayesi var. Ve çok ilham olabilecek bir hikaye... Ben de bir kadın olarak, bir oyuncu olarak, bir sanatçı olarak burada var olmayı bir sorumluluk olarak gördüm. Bir taraftan zorlu bir rol olması da beni etkiledi, bu sebeplerden dolayı filmin kadrosunda olmak istedim. O kadar fazla sebep vardı ki 'Evet varım' demek kaçınılmazdı” diye konuştu.



4 ŞUBAT'TA VİZYONDA

Dilber Ay’ın iniş ve çıkışlarla dolu hayatını anlatan Dilberay filmi, 4 Şubat’ta beyazperdeden sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, Müslüm filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) kamera arkasında olduğu filmde Büşra Pekin’le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi isimler de rol alıyor.