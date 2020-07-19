Buz patencisi Ekaterina Alexandrovskaya hayatını kaybetti

Avustralyalı buz patencisi Ekaterina Alexandrovskaya hayatnı kaybetti.

20 yaşında hayatını kaybeden olimpik sporcunun ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Avustralya Olimpiyat Komitesi internet sitesinden yaptığı duyuruda, sporcunun Moskova'da hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya doğumlu Alexandrovs-kaya 2016 yılında Avustralya vatandaşlığı hakkı kazanmıştı. 2017'de Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonu olan sporcu, 2018 Kış Olimpiyatlarında da partneri Harlet Windsor ile Avustralya adına yarışmıştı. sporcu Şubat ayında ,daha 20 yaşındayken sakatlık nedeniyle emekliye ayrılmıştı.