Engin Akyürek’in başrolünde yer aldığı yönetmen Çağan Irmak’ın yeni filmi ‘Çocuklar Sana Emanet’in basın toplantısı önceki gün Opera Hotel’de yapıldı. Irmak’la birlikte Engin Akyürek, Hilal Altınbilek, Şerif Sezer ve Osman Alkaş gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BEKLENTİM SEYİRCİ SAYISI DEĞİL"



Gişeyle ilgili hayatında hiç sıkıntı olmadığını ifade eden Irmak, “Her zaman ‘Bu filmde bu kadar insana hitap etmişiz’ diye bakıyorum. Filmleri gişe savaşına döndürmek Türk sinemasına bir şey kazandırmaz. Beklentim seyirci sayısı değil, kalp” dedi. Oyuncuların kimi zaman görmedikleri mistik güçlere karşı oynadığını anlatan Irmak, “Çocuklar Sana Emanet derken, seyirciye emanet demek istiyorum. Benim için farklı bir film oldu, tam böyle bir dümen kırışı gibi... Zor ama güzel anlar ve büyülü atmosferi vardı” diye konuştu.



"YAKIŞIKLILIK KENDİNİZLE BARIŞIK OLMANIZDIR"



Roldeki psikolojik durumların, çalışmasını bazen zorladığını belirten Akyürek ise, hayran kitlesinin yoğun olduğu Latin Amerika ülkelerinde de filmin gösterime gireceğini söyledi. Yakışıklılığın bir erkeğe iyi hissettirdiğini belirten oyuncu, “Aynaya bakıp, kendimizle ilgili şeyler söylemeyiz ama iyi hissedersiniz. Yakışıklılık kendinizle barışık olmanızdır, özü bu. Oyunculukta avantajı vardır ama bu duygu işi” dedi. Cansu Dere’yle adı aşk dedikodularına karışan Akyürek, “Nereden çıktı bilmiyorum ama böyle bir şey yok” diyerek iddiaları da yalanladı.

ÇOCUKLAR SANA EMANET FRAGMANI - İZLE