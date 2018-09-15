Babam ve Oğlum, Mustafa Hakkında Her Şey, Issız Adam ve Dedemin İnsanları gibi unutulmaz filmlerin yanı sıra Asmalı Konak ve Çemberimde Gül Oya gibi fenomen dizilerin yönetmeni Çağan Irmak’tan yeni film geliyor. Avşar filmin yapımcılığını üstlendiği, Çağan Irmak’ın hem senaryosunu yazıp hem de yönetmenliğini üstlendiği Bizi Hatırla adlı filmin ilk fragmanı çıktı.



Çekimleri Foça ve İstanbul'da yapılan filmin ilk fragmanı, 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda yayınlandı.



BİZİ HATIRLA FİLMİ FRAGMANI

Dram türündeki filmin başrollerinde Altan Erkekli, Özge Özberk, Binnur Kaya, Tolga Tekin, Sumru Yavrucuk ve Cem Kurtoğlu yer alıyor.



Bizi Hatırla filmi 23 Kasım’da vizyona giriyor.