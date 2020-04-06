Çağan Irmak'ın yeni filmi Selim Bey’in Yolculuğu'nun kadrosu belli oldu

Ünlü yönetmen Çağan Irmak’ın Selim Bey’in Yolculuğu adlı yeni sinema filminin kadrosu netleşmeye başladı. Başrolü oynaması planlanan Haluk Bilginer, yerini Uğur Yücel’e bıraktı. Yücel, genç oyuncu Farah Zeynep Abdullah’la kamera karşısına geçecek.

06.04.2020 - 08:42

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Issız Adam, Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları gibi iddialı filmlere imza atan yönetmen Çağan Irmak’ın Selim Bey’in Yolculuğu adlı son projesinin kadrosunda değişiklik yapıldı. Filmde başrolü Haluk Bilginer’in oynayacağı açıklanmıştı, ancak usta oyuncu rolünü Uğur Yücel’e bıraktı. Bir baba-kız hikâyesini konu alan filmde Yücel’e genç oyuncu Farah Zeynep Abdullah eşlik edecek.

TEMMUZDA ÇEKİLECEK

Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği Selim Bey’in Yolculuğu filminin çekimlerine, corona virüs salgınının atlatılıp hayatın normale dönmesi halinde temmuz ayında başlanması planlanıyor. Filmin konusu ise şimdilik gizli tutuluyor.

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