Çağan Irmak'tan yeni film: Selim Bey’in Yolculuğu

Issız Adam, Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları gibi iddialı yapımların yönetmeni Çağan Irmak, yeni bir filmle geliyor. En son Bizi Hatırla filmini çeken Irmak, Farah Zeynep Abdullah ve usta oyuncu Haluk Bilginer'in başrolleri paylaşacağı Selim Bey’in Yolculuğu adlı yeni projesinin çekimlerine yakında başlayacak.



5 YIL SONRA YENİDEN



Selim Bey’in Yolculuğu filminin detayları şimdilik gizli tutuluyor. Farah Zeynep Abdullah, Çağan Irmak’la 2014 yapımı Unutursam Fısılda filminde de birlikte çalışmıştı.