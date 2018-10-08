Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Hande Katipoğlu, Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ile Naz Çağla Irmak’ın başrolleri paylaştığı ve 8 Kasım Perşembe günü vizyona girecek olan Çakallarla Dans 5 filminin yönetmeni Murat Şeker, “Fragmanın bu kadar beğeni toplaması ve hızla internette yayılması bizi çok mutlu etti. Bir gece de Çakallarla Dans 4”ten daha fazla beğeni alarak, kendi rekorumuzu da kırmış olduk” dedi.



Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF Pictures’ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği sinema filmi serisinde macera kaldığı yerden devam ediyor.



Çakallar Dans 5 filmi konusu:



Çakallar grubumuz birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı delmek isterken Kayınço Gökhan’ın yıllar önce tek gecelik ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan’la birliktedir. Gökhan, bunu gururuna yediremez. Sinan’la kızı Leyla’yı ayırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdır. Çakallar hem yasağı delip hem de Kayınço’nun kızını kurtarmaya çalışırken başlarına birbirinden komik, heyecanlı olaylar gelecektir.

ÇAKALLARLA DANS 5 FRAGMANI