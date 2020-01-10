Çalıkuşu romanının yazıldığı tarihi ev restore edilecek

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yangın sonucu kullanılamaz hale gelen, Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" adlı romanının bir bölümünün kaleme alındığı tarihi evin restore edileceğini söyledi.

20200107_2_40200317_50982914_Web.jpg

İlişkili Haberler

Reşat Nuri Güntekin ve "Çalıkuşu" (Hayat Bir Sanat 9 Kasım 2019)

Reşat Nuri Güntekin ve "Çalıkuşu" (Hayat Bir Sanat 9 Kasım 2019)

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Polisevinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Yıldırım, 4 gün önce Ertuğrul Mahallesi'ndeki tarihi konakta çıkan yangını anımsattı. 

Bu olayla ilgili basında çeşitli haberlerin çıktığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi orasını kamulaştırdı. Gerekli çalışmalar ekipler tarafından yapılmıştı ve orası yenilenecekti. Yenilenme çalışması Belediyenin programına alınmıştı. Ama maalesef yandı. Konak, bir plan ve proje dahilinde, eski fotoğraflarına da bakılıp Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek."

Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu romanının bir bölümünü bu evde yazdı.  Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu romanının bir bölümünü bu evde yazdı. 

Yıldırım, Tekirdağ'da 2019 yılında yaşanan gelişmeler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Basın mensuplarının gününü kutlayan Yıldırım, ardından kentle ilgili soruları yanıtladı. 

Yazar Reşat Nuri Güntekin'in Ertuğrul Mahallesi'nde bir dönem yaşadığı kullanılmayan iki katlı tarihi ev 4 gün önce çıkan yangın sonucu zarar görmüştü.  

Diziye de uyarlanan Çalıkuşu’nda başrolleri Fahriye Evcen ve Burak Özçivit paylaşmıştı.  Diziye de uyarlanan Çalıkuşu’nda başrolleri Fahriye Evcen ve Burak Özçivit paylaşmıştı. 

REŞAT NURİ GÜNTEKİN VE "ÇALIKUŞU"

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...