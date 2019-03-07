Camila Cabello’nun Havana adlı şarkısı, 2018’de müzik piyasasına ağırlığını koydu.



Pagesix’in haberine göre, bir küresel müzik endüstrisi grubu, Camila Cabello’nun Havana şarkısının geçen yılın dijitalde en çok satan single olduğunu belirledi.



Uluslararası Fonografik Endüstrisi Federasyonu, yarı Kübalı yarı Amerikalı şarkıcı Cabello’nun rap şarkıcısı Young Thug ile birlikte düet yaptığı single’ın dünya çapında 2,6 milyar kez indirildiğini, 19 milyon kopyasının satıldığını açıkladı.



Havana’nın ardından yılın hitleri olarak ikinci sırada Drake’in God’s Plan şarkısı ve ardından Ed Sheeran’ın Shape of You şarkısı geldi.



Federasyon, geçen hafta Kanadalı rap şarkıcısı Drake’in albümünün, 2018 yılında dünyada en çok satan albüm olduğunu açıklamıştı.