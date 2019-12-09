Camila Cabello'nun ikinci albümü Romance yayınlandı

Üç Grammy adaylığı bulunan, müzik listelerinin son dönemdeki daimi ismi Camila Cabello, merakla beklenen ikinci albümü Romance'ı müzikseverlerin beğenisine sundu.



Billboard müzik listelerinde iki defa bir numaraya ulaşıp en genç sanatçı rekorunu kıran 22 yaşındaki Camila Cabello, yeni albümü Romance ile ikili ilişkiler, kalp kırıklıkları ve sevgi üzerine samimi sözler içeren şarkılarını yayınladı.

14 şarkıdan oluşan albüm, tüm dünyanın dinlemeye doyamadığı Shawn Mendes ortaklığında yayınlanan Señorita düetini barındırıyor.



ÖDÜLLÜ DÜET DE ALBÜMDE

Dünya çapında bir milyar dinlenmeyi geçen şarkının müzik videosu YouTube’da 2019 yılının en çok beğeni alan müzik videosu unvanının yanı sıra MTV’nin VMA töreninde "En İyi Düet/İşbirliği" ve “En İyi Sinematografi” ödüllerinin de sahibi oldu. Ocak ayında sahiplerini bulacak 2020 Grammy Ödülleri’nde ise “En İyi Pop İkilisi/Grup Performansı” kategorisine aday gösterildi.

MTV'DE ROMANTİK PERFORMANS