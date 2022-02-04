Can Atilla'dan 14 Şubat'a özel konser

"Aşk tüm kâinatın amin deme biçimidir" diyen Can Atilla, sevenlerini 14 Şubat akşamı Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde yapılacak Sevgililer Günü konserine davet ediyor.



Radyo Voyage’ın katkılarıyla 14 Şubat'ta gerçekleşecek konserde bestecinin en sevilen eserleri keman virtüözü Ebru Tamer ve piyanist Çiçek Cihan tarafından seslendirilecek.



14 Şubat Sevgililer Gününüze anlam, keyif ve melodileri ile AŞK katacak olan konser sonrası Can Atilla dinleyicileri ile birlikte bir söyleşi gerçekleştirecek ve albümlerini sevenleri için imzalayacak.