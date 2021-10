Can Bonomo ve Demet Evgar sahnede ilk kez düet yaptı

Can Bonomo, geçtiğimiz akşam Beşiktaş IF Performance Hall’da gerçekleşen konserinde sahneye davet ettiği Demet Evgar ile Rüyamda Buluttum şarkısını ilk kez beraber seslendirdi.



Haftalardır müzik listelerinin üst sıralarında yer alan ve dinleyiciler tarafından çok sevilen ortak projeleri Rüyamda Buluttum şarkısını sahnede sürpriz olarak ilk kez birlikte seslendiren Can Bonomo ve Demet Evgar, muhteşem performansları ile mekanı dolduran kalabalığa coşkulu anlar yaşattı.



Biletlerin günler öncesinde tükendiği konserde, Can Bonomo ve Demet Evgar'ın performansı katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.