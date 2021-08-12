Can Bonomo ve Demet Evgar'dan düet

Rock müziğin başarılı ismi Can Bonomo ve başarılı oyuncu Demet Evgar, Bonomo’nun Rüyamda Buluttum isimli yeni şarkısı için bir araya geldi. 13 Ağustos tarihinde Avrupa Müzik markası ile dinleyicilerle buluşacak sürpriz düet Rüyamda Buluttum‘un klibinde de ikili birlikteydi.

Can Bonomo, Evgar ile düeti hakkında, "Rüyamda Buluttum yaklaşık beş sene kadar önce yazdığım, bir türlü kaydetmeye fırsat bulamadığım, çok sevdiğim şarkılarımdan biri. İyi ki beş sene önce kaydetmemişiz. Öyle olsaydı belki de çok değerli arkadaşım Demet Evgar ile beraber söyleme fırsatını bulamayacaktım" dedi.

BONOMO: DEMET MUAZZAM BİR YETENEK





Bonomo, "Demet, dokunduğu her şeye muazzam bir derinlik ve koşulsuz özebirlik katabilen muazzam bir yetenek. Kendisiyle beraber şarkı söylemeyi herhalde çok hayranı olduğum Wax Poetic’in İstanbul albümünü dinlediğimden beri hayal ediyordum" diyerek, "Rüyamda Buluttum’u beraber söylemeyi teklif ettiğim andan stüdyo kaydına ve hemen ardından klip çekimlerine kadar her şey tam hayal ettiğim gibi gerçekleşti" diye konuştu.

EVGAR: DİNLEYİCİLERLE SÖYLEMEYİ İPLE ÇEKİYORUM

‘’Kıymetli arkadaşım Can’ın masalsı, şiirsel dünyasına beni davet etmesiyle eski arkadaşlığımıza unutulmaz bir anı kattık" diyen Demet Evgar, "Rüyamda Buluttum şarkısı ilk dinlediğimde eşlik etme arzusu uyandırdı. Sevgili Ece, Can Saban ve Bonomo ile unutulmaz bir gün daha geçirdik hem de eski unutulmaz günlerimizi anarak. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Dinleyicilerle birlikte söyleyeceğimiz günü iple çekiyorum’’ şeklinde konuştu.



KAPAĞI CAN BONOMO TASARLADI

Rüyamda Buluttum ile aynı anda yayınlanan Acı Kiraz’ın da söz ve bestesi Can Bonomo'ya ait. Şarkıların düzenlemeleri Can Saban imzası taşırken, şarkıların kayıt, mix ve mastering işlemleri Ali Rıza Şahenk tarafından The Fatlab'de yapıldı. Kapak görseli Can Bonomo tarafından tasarlandı.