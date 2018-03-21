'Can Feda' vizyon için gün sayıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Can Feda filmine 25 milyon lira

Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği Can Feda'nın senaryosunu Zafer Külünk kaleme aldı. Filmin müzikleri Toygar Işıklı'nın imzasını taşıyor.



Filmde Burak Özçivit, sınır ötesi operasyonunda işgal ekiplerine karşı mücadele eden özel bir timin komutanı Yüzbaşı Alparslan'ı canlandırıyor. Kerem Bürsin ise filmde Jet Pilotu Yüzbaşı Onur karakterini oynuyor.



Eskişehir ve Bilecik'te kurulan platolarda çekilen filmde 2 bin figüran rol aldı, 3 bin silah ve 300 araç kullanıldı.



KONUSU



"Türk ordusu, 7 yıldır bir iç savaşın sürdüğü, dünyanın en tehlikeli bölgesine, yanında hiç bir müttefik devlet olmadan giriş yapar. Bu esnada, Yüzbaşı Alparslan'ın (Burak Özçivit) komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi, Pilot Yüzbaşı Onur'un (Kerem Bürsin) da katılımıyla Türk ordusuna karşı kurulan büyük tuzağı ortaya çıkarır."

CAN FEDA FRAGMANI - İZLE

