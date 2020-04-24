Can Gox’tan yeni şarkı: Only The Pain

Türkiye’nin en özgün vokallerinden Can Gox yeni İngilizce şarkısı Only The Pain’i çıkardı. Şarkı, Universal Müzik Türkiye ve 1877pm işbirliğiyle tüm dijital platformlarda yayında.



Can Gox’un bir şehir şarkısı olarak tanımladığı Only The Pain’in sözleri ve bestesi James Önder’e, düzenlemesi de Erdem Tarabuş’a ait.



Can Gox, bu şarkıyla birlikte corona virüs salgını sebebiyle öncelikle tüm sağlık personeline olmak üzere hayat döngüsünü sürdürebilmemiz için temel gıda malzemelerimizin tedarik aşamasında emek vererek toplum adına çalışan herkese teşekkürlerini de bu şarkı vasıtasıyla ilettiğini belirtti.