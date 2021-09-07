Can Yaman'a Venedik'te ödül

İtalya’da geniş bir hayran kitlesi bulunan Can Yaman, bu yıl 78’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’nde boy gösterdi. Yaman, festival kapsamında gerçekleşen Filming Italy Best Movie Award töreninde ödül de aldı.

07.09.2021 - 10:21

Can Yaman'a Venedik'te ödül

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında

Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında

Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum

Can Yaman ile Diletta Leotta tatilde: Capri'nin ardından Bodrum

Başrolünü üstlendiği İtalyan dizisinin hazırlıklarına devam eden Can Yaman, bu yıl 78’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’ne katıldı.

Yaman, festival kapsamında organize edilen Filming Italy Best Movie Award töreninde de ödüle layık görüldü.

İtalya’da reklam filmlerinde de rol alan oyuncuya “TV Personality of the Year” (Yılın TV Karakteri) ödülü takdim edildi.

"ARTIK ALIŞTIM"

Bir süredir İtalya'da yaşayan Yaman kendisine gösterilen ilgi için, “Artık alıştım, beni her yerde kovalıyorlar” dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...