Can Yaman'a Venedik'te ödül

Başrolünü üstlendiği İtalyan dizisinin hazırlıklarına devam eden Can Yaman, bu yıl 78’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’ne katıldı.



Yaman, festival kapsamında organize edilen Filming Italy Best Movie Award töreninde de ödüle layık görüldü.



İtalya’da reklam filmlerinde de rol alan oyuncuya “TV Personality of the Year” (Yılın TV Karakteri) ödülü takdim edildi.

"ARTIK ALIŞTIM"



Bir süredir İtalya'da yaşayan Yaman kendisine gösterilen ilgi için, “Artık alıştım, beni her yerde kovalıyorlar” dedi.