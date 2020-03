Muğla'da özel bir hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Can Yücel'in eşi Güler Yücel, hayatını kaybetti.



Yücel'in cenazesinin, yarın Datça ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



Güler Yücel, Can Yücel'in ölümünden sonra hayatına Datça'da devam ediyordu.