Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Türkiye'yi geziyor

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7’den 77’ye herkese kapılarını açtı. İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi.

Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir yanına taşınıyor.Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 20-21 Temmuz 2020 tarihlerinde iki gün boyunca Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında halkın ziyaretine açıldı.

Bu proje kapsamında, Çanakkale’ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlar için bir “Mobil Tır” konsepti geliştirilerek, ülkenin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlandı. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarihi yarımadaya gelmemiş ve gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara, bu miras ulaştırılmış olacak.



Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 81 ilde yer alan gençleri önceleyerek, tüm vatandaşlara hizmet etmesi planlanıyor. Şehir meydanları ve belirlenen noktalarda faaliyet gösterecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile sahada yaklaşık 100 bin aktif temas ve 1 milyon dolaylı iletişim kurulmasının yanı sıra dijital mecralar üzerinden tüm ülkede ve dünyada farkındalık iletişimi kurulması amaçlanıyor.

Mobil Müze Tırın Proje koordinatörü Engin Karataş yaptığı açıklamada, “Şuanda tırımız Tekirdağ’da 2 gündür buradayız bugün akşam saatlerinden sonra İstanbul’a geçeceğiz. Ondan sonra İstanbul ilçeleri olmak üzere tüm Türkiye’yi gezecek 81 il, 208 noktaya uğrayacak olan tırımızın amacı, tüm halkımıza 7’den 70’e bu ruhu tanıtmak, küçüklerimize öğretmek büyüklerimize bu ruhu hatırlatmak ve bu bilgiyi vermektir. Müzemiz herhangi bir ücret karşılığında değildir, Tanıtım amaçlıdır. Tüm halkımız davetlidir. Kültür Bakanlığı bünyesinde gerçekleşmektedir ve tüm halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.