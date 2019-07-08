İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Denizbank Açıkhava Konserleri başlıyor

Her yıl, dekoruyla, kostümüyle dinleicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Candan Erçetin bu yıl konserinin konusunu 'neşe' olarak belirledi.



Repertuarı ile seyincisine yine unutulmaz bir gece sözü veren Erçetin, hem kendi şarkılarından hem de sahne çalışmalarında seslendirdiği pop müziğin unutulmazlarından ve türkülerden oluşan enerjisi yüksek, hareketli şarkıları ile sahnede olacak.



Her konserine özenle hazırlanan Erçetin, bu yılki Açıkhava repertuvarını ve yeni projelerini 9 Temmuz konserinden saatler önce Salı 17.35’te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.



DENİZBANK AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ:



09 Temmuz Salı CANDAN ERÇETİN

10 Temmuz Çarşamba YALIN

11 Temmuz Perşembe HALUK LEVENT

12 Temmuz Cuma DOĞU DEMİRKOL

13 Temmuz Cumartesi AŞKIN NUR YENGİ & MEHMET ERDEM

16 Temmuz Salı FIRAT TANIŞ İLE GELİN TANIŞ OLALIM

17 Temmuz Çarşamba YILMAZ ERDOĞAN ve ÇGH 2

18 Temmuz Perşembe KENAN DOĞULU

18 Ağustos Pazar ATA DEMİRER GAZİNOSU

20 Ağustos Salı ŞEVVAL SAM

14 Eylül Cumartesi CEM ADRIAN

16 Eylül Pazartesi KAAN SEKBAN – SAÇMALAR

17 Eylül Salı GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW