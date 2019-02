Oscar ödüllü filmleri The Revenant (Diriliş) ve Birdman'in yanı sıra Biutiful, Babil, Paramparça Aşklar Köpekler, Mother and Child, 21 Gram gibi önemli filmleriyle tanınan Meksikalı yönetmen Alejandro Iñárritu, 72. Cannes Film Festivali'nin bu yılki jüri başkanlığını üstlenecek. Böylece Cannes'da jüri başkanlığı görevi üstlenen ilk Meksikalı sinemacı olarak tarihe geçti.

Iñárritu, bu yıl 13 Mayıs - 25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığına getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Kariyerimin başından beri Cannes Film Festivali benim için önemliydi. Bu yıl jüri başkanı olarak festivale dönüş yapacağımdan ötürü gururlu ve heyecanlıyım” dedi.

"BU GÖREV TUTKUYLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ BİR SORUMLULUKTUR"

Iñárritu ayrıca, “Sinema, gezegenimizin damarları; bu festival ise gezegenin kalbidir. Tüm dünyadan sinemacıların yaptığı muhteşem işlere jüri olarak tanık olma ayrıcalığına sahibiz. Bu görev, tutku, zevk ve sorumluluk ile gerçekleştireceğimiz bir sorumluluktur” ifadesini kullandı.

The Revenant (Diriliş) filmi, 2016'da En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetimi dallarında Oscar kazandı.

Cannes Film Festivali'nin başkanı olan Pierre Lescure ve sanat direktörü Thierry Frémaux, Iñárritu'yu “Yalnızca sürprizlerle dolu cesur bir sinemacı değil, aynı zamanda zamanının sanatçılarından biri” sözleriyle takdim etti.



