Cannes'da ödül kazanan Feathers (Tüyler) Mısır'da tartışma konusu oldu

Mısırlı bazı gazeteci ve sanatçılar, Cannes Film Festivali'nden iki ödül alan Feathers (Tüyler) filmi ülkeyi kötüleyen sahneleri bulunduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

SALONU TERK ETTİLER



Devlete ait El-Ahbar gazetesinin haberine göre, filmin pazar günü Mısır'ın doğusundaki El-Guna Film Festivali'ndeki gösterimi sırasında ülkenin önde gelen sanatçılarından Şerif Munir, Ahmed Rızk ve Eşref Abdulbaki, gerçek Mısır'ı yansıtmayan sahneleri olduğu tepkisiyle salonu terk etti.



Filmin yapımcısı ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Kahire Uluslararası Film Festivali'nin Başkanı Muhammed Hıfzi ise salon dışında bu kişilerle tartışmaya girerek, filmdeki yoksulluk sahnelerinin Mısır'a zarar vermediğini savundu.

MISIRLI KADINLARI KÖTÜLÜYOR

Film, sosyal medyada da açılan hashtaglerle eleştirenler ve destekleyenler arasında tartışma konusu oldu.



Mısırlı gazeteci Ahmed Musa da dünkü televizyon programı sırasında, "Film, Mısır'ı ve Mısırlı kadınları kötülüyor" dedi.

"ÜLKEYİ KÖTÜLEMEK İSTEMEDİM"

Filmin yönetmeni Ömer ez-Zuhayri, dün düzenlediği basın toplantısında tüm görüşlere saygılı olduğunu ancak Mısır'ı da kötülemek istemediğini söyledi.

SUÇ DUYURUSU



Mısırlı avukat Semir Sabri ise bugün Mısır'ı kötülediği gerekçesiyle filmin yönetmeni, senaristi ve yapımcısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



FEATHERS FİLMİNİN KONUSU



Sosyal hizmet verilmeyen bir bölgede oğullarının doğum günü partisi sırasında bir babanın sihirbaz tarafından tavuğa dönüştürülmesini, ardından aileye bakmak zorunda kalan annenin yaşadıklarını konu edinen film, zor ekonomik ve yaşam koşullarının anlatıldığı sahneleri içeriyor.

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