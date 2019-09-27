Simon Beaufoy’un yazdığı, dilimize Şükran Yücel’in çevirdiği, ülkemizde de Anadan Doğma ismiyle daha önce vizyona giren komedi filmi Full Monty’nin tiyatroya uyarlaması olan Çıplak Vatandaşlar, 26 ve 30 Ekim tarihlerinde, Uniq Hall Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak.



Cansel Elçin ve Reha Özcan aynı sahnede buluşuyor.

Özelleştirildiği için kapanan Sheffield çelik fabrikası çalışanları artık işsizdir. Yıllarını mesleklerine vermiş bu deneyimli işçiler, geçinemez hale gelirler. İçlerinden Gaz’ın aklına bir fikir gelir. Şehirdeki kadınların genç erkek striptizcilere gösterdiği büyük ilgi Gaz’ı ve diğer işsiz arkadaşlarını da yanına alarak striptiz dünyasına adım atmaya ve para kazanmaya iter.

Bu eğlenceli komedinin yönetmenliğini Laçin Ceylan yapıyor. Birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken oyunda, ekibin gösterinin sonunda izleyici için hazırladığı sürprizler merakla bekleniyor!