Son olarak Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinde rol alan ve özellikle aksiyon sahneleriyle dikkat çeken Cansu Tosun, Léon başta olmak üzere pek çok önemli yapıma imza atan Fransız yönetmen Luc Besson’un son filmi Anna’da sürpriz bir rolle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 10 Temmuz’da Fransa’da gösterime girecek film, çok yakında tüm dünyada vizyonda olacak.



Tosun, Helen Mirren, Cillian Murphy ve Luke Evans gibi dünyaca ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı filmdeki sahnelerinin çekimi için geçtiğimiz kış Paris’e gitmişti. İki gün boyunca Besson’la çalışan Tosun, hem en büyük hayalini gerçekleştirdiğini hem de Anna’nın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getiriyor.



Tosun, yakında I Am You filmiyle de dünyanın pek çok ülkesinde sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

