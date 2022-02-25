Cansu Tosun ünlü Alman yapımı Murder By The Lake dizisinde

Oyuncu Cansu Tosun, Almanya’da büyük ilgi gören ‘Murder by the Lake (Die Toten vom Bodensee)’ dizisinin yeni sezonuna konuk olacak.

Haberler 25.02.2022 - 16:43

Cansu Tosun ünlü Alman yapımı Murder By The Lake dizisinde

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Oyuncu Cansu Tosun (34), uluslararası yapımlarda yer almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir X-Box oyununun kısa filminde oynayan Tosun, şimdi de Almanya-Avusturya ortak yapımı ‘Murder by the Lake (Die Toten vom Bodensee)’ dizisinin yeni sezonuna konuk oyuncu olarak katılıyor.

Çekimleri Almanya, İsviçre ve Avusturya sınırları arasında kalan Konstanz Gölü’nde gerçekleşecek suç türündeki dizi, yayınlanmaya başladığı 2014 yılından bu yana izleyenlerin büyük ilgisini görüyor.

Tosun, dizinin yeni sezonundaki bir bölümüne konuk olarak kariyerinde yer aldığı uluslararası yapımlara bir yenisini daha ekleyecek.

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