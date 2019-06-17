Bugüne kadar Kayıp Şehir, Bugünün Saraylısı, Familya, Mehmetçik Kut’ul Amare gibi birçok farklı dizide rol alan güzel oyuncu Cansu Tosun’un bir ajana hayat verdiği dünyaca ünlü yönetmen Luc Besson imzalı Anna filmi vizyon için gün sayıyor.

ÇEKİMLER İÇİN PARİS'E GİTTİ



20 Haziran’da beyazperdede seyirciyle buluşacak olan filmden Tosun’un olduğu kareler yayınlandı. Helen Mirren, Cillian Murphy ve Luke Evans gibi dünyaca ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı filmdeki sahnelerinin çekimi için geçtiğimiz kış Paris’e giden Tosun, hem Luc Besson’la çalışma hayalini gerçekleştirdiğini hem de Anna’nın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

ANNA FİLMİNİN KONUSU



Anna, işinde oldukça başarılı olan suikastçı bir kadının hikayesini konu ediyor. Anna Poliatova, temelde bir suikastçıdır ama asla normal bir suikastçı değil. Onun çarpıcı güzelliğinin altında altında dünyanın en korkulan hükümet suikastçılarından biri yatar. 24 yaşında olan Anna’nın kim olduğunu ve içinde kaç kadın saklandığını kimse bilmemektedir. Genç kadın, Moskova'da pazardaki sıradan bir satıcı mı, Paris’te yaşayan bir model mi, yozlaşmış bir polis mi, yoksa sadece zorlu bir satranç oyuncusu mu? Onun gerçekte kim olduğunu bilmek için oyunun sonuna kadar beklemek gerekecektir.