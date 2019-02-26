8 Mart’ta vizyona girecek olan Captain Marvel'dan yeni bir afiş daha yayınlandı.
Oscar ve Altın Küre ödüllü başarılı oyuncu Brie Larson’ın başrolde olacağı filmin oyuncu kadrosunda evrenin Nick Fury’si Samuel L. Jackson, iki Oscar adayı Jude Law, Altın Küre adaylığı bulunan Ben Mendelsohn, Galaksinin Koruyucuları'nda Ronan olarak karşımıza çıkan Lee Pace, Kanlı Elmas'ın yıldızlarından Djimon Hounsou, dört Oscar adayı Annette Bening, Phil Coulson olarak beyazperdeye dönmeye hazırlanan Clark Gregg, Humans dizisinin yıldızı Gemma Chan ile Lashana Lynch gibi isimler yer alıyor.
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CAPTAIN MARVEL FRAGMANI - İZLE