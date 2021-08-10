Cardi B ve Lizzo'dan düet

Ünlü rap şarkıcıları Lizzo ile Cardi B, birlikte yeni şarkı hazırladıklarını duyurdu. Rap müziğin iki sevilen ismi, yeni şarkı iş birliğini sosyal medya üzerinden hayranlarına duyurdu.



Cardi B, “Tüm dedikodular doğru. Ben ve kız kardeşim Lizzo yeni şarkımızı bu cuma yayınlıyoruz” dedi.



İkilinin düet haberi hayranlarını heyecanlandırdı.

GRAMMY TARİHİNE GEÇTİ



İnternette paylaştığı videolarla ilk önce internet ünlüsü olan Cardi B, 2018’de çıkardığı Invasion of Privacy albümüyle Billboard 200 listesine bir numaradan girerek büyük çıkış yaptı. Albümü, Billboard tarafından 2010'lu yılların en iyi kadın rap albümü olarak gösterildi. Eleştirmenlerce beğenilen albüm, En İyi Rap Albümü Grammy Ödülü'nü kazandı ve bu başarısı 28 yaşındaki Cardi B'yi solo sanatçı olarak ödülü kazanan tek kadın ve son 15 yılda Yılın Albümü ödülüne aday gösterilen ilk kadın rap’çisi yaptı.



Forbes tarafından tüm zamanların en etkili kadın rap’çilerinden biri olarak gösterilen Cardi B; agresif tavırları, tartışmalı şarkı sözleri ve medyada geniş yer bulan samimi sözleriyle tanınıyor.



Cardi B ayrıca, Spotify'da birden çok bir milyarı aşan dinlenme elde eden şarkıya sahip tek kadın rap’çi.

TIME LİSTESİNİN ZİRVESİNDE

2019 yılında Time dergisi tarafından “eğlence dünyasında yılın kişisi” (entertainer) olarak seçilen Lizzo, esasen bir flütist ve rap şarkısı söylediği sahne performanslarında zaman zaman flüt sololarına yer veriyor. 2013’te Lizzobangers ve 2015’te Big Grrrl Small World adlı stüdyo albümlerini çıkardı. 2019’da yayınladığı üçüncü stüdyo albümü Cuz I Love You, Bilboard 200 listesinde ilk beşe girdi.



Müziği kadar cesur sahne kostümleriyle ve dansıyla da tanınan 33 yaşındaki rap şarkıcısı, LGBTİ hareketinin güçlü bir destekçisi ve hayranlarını “Lizzbians” olarak adlandırıyor.