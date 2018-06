Cazın fenomen isimi olarak bilinen Hollandalı sanatçı Caro Emerald, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.



25. İstanbul Caz Festivali kapsamında konser verecek olan sanatçı, müzik dünyasının enerjisi en yüksek seslerinden biri olarak kabul ediliyor.



Back It Up ve A Night Like This gibi hit parçalarının sahibi Emerald, 12 Temmuz akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro'da sahne alacak.



CARO EMERALD KİMDİR?



11 yaşında şarkı söylemeye başlayan sanatçı sesinin jazz tınılarına olan yatkınlığıyla öğretmenlerinin de dikkatini çekmişti.



Klasik jazz eğitimi sonrası vokal koçluğu ve stüdyo çalışmaları yapan Emerald, 2007 yılında "Back It Up" şarkısının demo kaydını seslendirmesinin ve Amsterdam'da katıldığı yerel bir televizyon programının ardından dinleyicilerin büyük ilgisi ile karşılaşınca "Deleted Scenes From The cutting Room Floor" başlıklı ilk albümünü çıkardı.



1940 ve 1950'li yılların film ve müzik konseptinden yola çıkılarak hazırlanan albümle büyük başarı yakalayan ünlü sanatçı, Hollanda'da 30 hafta bir numarada kaldı ve İngiltere listelerinde en çok satanlar arasına giren albüm oldu.



Pek çok ülkede Platin ve Altın Plak ödülleri kazanan sanatçının bir sonraki albümü "The Shocking Miss Emerald" ile de Türkiye yabancı müzik pop kategorisinde ilgi topladı.