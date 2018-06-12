İlk filmi Sivas ile birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan Kaan Müjdeci, senaryosunu yazdığı ve çekimlerine eylül ayında başlayacağı ikinci uzun metraj film projesi Iguana Tokyo'nun hazırlıklarına devam ediyor.



Önceki günlerde Japonya’nın en önemli film destek fonu Bunka-cho’dan yararlanmaya hak kazanan Iguana Tokyo filminin iddialı kadrosu da açıklanmaya başladı. Kaan Müjdeci filmin başrollerinden birini, İtalyan aktör Marcello Mastroianni ve Fransız yıldız Catherine Deneuve’ün kızı, ünlü oyuncu ve şarkıcı Chiara Mastroianni’nin paylaşacağını açıkladı.

JAPONCA VE İNGİLİZCE ÇEKİLECEK



Kaan Müjdeci’nin yazdığı ve yöneteceği, Almanya-Türkiye-Japonya ortak yapımı Iguana Tokyo'nun çekimleri Tokyo ve Berlin'de gerçekleştirilecek. Çekimlerinin 2018’de tamamlanması planlanan filmin dili ise Japonca ve İngilizce olacak.



Iguana Tokyo, 1974’ten bu yana bakanlığın UNIJAPAN kuruluşu tarafından sağlanan Bunka-cho film fonundan destek alacak. Ortak yapımcılardan Ryohei Tsutsui’nin şirketi Trixta üzerinden başvurulan fon; en az 250 bin, en fazla 600 bin euro olmak üzere projenin toplam bütçesinin %20'lik kısmını karşılayacak.



FİLM CANNES ATÖLYE'YE SEÇİLDİ

Daha önce 10. Köprüde Buluşmalar - 34. İstanbul Film Festivali ve Cinelink 2015 21. Saraybosna Film Festivali’nde Ortak Yapım Platformları’na seçilen Iguana Tokyo, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu’dan da 1 milyon TL destek fonu almaya hak kazandı. Iguana Tokyo, 69. Cannes Film Festivali kapsamındaki Cannes Atölye - Cannes L’Atelier’e seçilen toplam 15 proje arasında yer aldı.



FİLM SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ

Başarılı yönetmen aynı zamanda, yeni filmini Iguana Tokyo Prologue adlı bir sanat eserine dönüştürdü. Filmin hissini, fizik kuralları aracılığıyla seyirciyle paylaşmasına olanak sağlayan Iguana Tokyo Prologue adlı eser, Tokyo Arts and Space Hongo’daki “Compiling Behaviors, Digesting Actions” başlıklı sergide sanatseverlerle buluşuyor. Goethe-Institut Japan tarafından sergiye davet edilen Kaan Müjdeci’nin eseri, 1 Temmuz’a dek görülebilir.