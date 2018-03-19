Çaykovski’nin Kuğu Gölü balesi İstanbul'da sahnelendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kuğuların kış yolculuğu

Pyotr İlyiç Çaykovski’nin 1875-76 yıllarında bestelediği Kuğu Gölü, İstanbul'da sahnelendi. St. Petersburg Bale Topluluğu'nun, TİM Show Center'daki ilk Kuğu Gölü performansını büyük bir kalabalık izledi.



Gösteride Odette (Beyaz Kuğu) ve Odille (Siyah Kuğu) karakterlerini balede birçok uluslar arası madalyaya sahip ünlü balerin İrina Kolesnikova canlandırdı.



Prens Sigried rolünü ise bir başka ünlü Rus balet Dmitriy Akulinin üstlendi. 4 perdelik bale eseri, 2.5 saat boyunca büyülü anlar yaşattı.



İzleyenler, Prens Sigfried'in göl kıyısında gezinirken bulduğu aşkı Odette ile kötü büyücü Rothbart ve siyah bir kuğu kılığına giren Odile'in tüm engelleme çabalarına rağmen kavuşma öyküsüne, iyi ve kötünün savaşına tanık oldu.

