SINATRA MÜZAYEDESİ Frank Sinatra’nın eşyaları servet değerinde

Cazın ölümsüz ismi Frank Sinatra'nın 103. doğum günü 12 Aralık'ta The 251 Soul adlı mekanda kutlanacak.

Frank Sinatra'nın doğum gününe ithafen gerçekleştirilecek olan "The Sinatra Experience" gecesinde, sanatçıyla özdeşleşmiş Fly Me to the Moon, Cheek to Cheek ve New York New York gibi birbirinden ünlü şarkılar geceye damgasını vuracak.



Frank Sinatra hayranlarını bir araya getirecek olan "The Sinatra Experience", aramızdan 20 sene önce ayrılan cazın kralı Sinatra'nın doğum gününe ithafen 12 Aralık Çarşamba günü The 251 Soul'da saat 21.00'de gerçekleştirilecek.