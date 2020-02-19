Caz efsanesi Monty Alexander Türkiye'ye geliyor

Jamaikalı caz piyanisti Monty Alexander ve grubu 24 Şubat akşamı saat 20:00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

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Piyanist Monty Alexander, memleketi Jamaika-Kingston’dan ABD'ye taşındıktan sonra yaklaşık 60 yıldır çeşitli projelerle dünyayı gezmeye devam ediyor.

Müziğini, “Isıyı arttırmak ve bir fırtına başlatmak" olarak tanımlayan usta müzisyen Türkiye'ye geliyor.

2000 yılında Jamaika tarafından, Şeref Nişanı ile ödüllendirilen Monty Alexander’a, üstün hizmetleri sebebiyle 2018 yılında West Indies Üniversitesi Onursal Doktora (DLitt) unvanı verilmiştir.

24 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak olan konserin bilet fiyatları 20 ile 80 lira arasında değişiyor.

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