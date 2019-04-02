İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 26. İstanbul Caz Festivali programı açıklandı

Bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilecek Ankara Uluslararası Caz Festivali, 26 Nisan-12 Mayıs arasında cazseverlerle buluşacak.



Festival Koordinatörü Tuğçe Alparslan, yaptığı açıklamada, Ankara'nın en uzun soluklu festivallerinden birini düzenlediklerini belirterek, bahara çok yakışan etkinliğin hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini anlattı.

Bu seneki temayı düetler olarak belirlediklerini ifade eden Alparslan, "Caz Derneği olarak 23 yıldır bu festivali düzenliyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak cinsiyet eşitliğine değinmek istedik. Bir kadın ve bir erkeğin festival sahnesinde eşit şekilde iletişim kurmasını, bunu izleyicisiyle müzisyenleriyle paylaşabiliyor olmasını istedik. Bu temayla bir sivil toplum kuruluşu olarak hem ülke hem dünyadaki bu konuya duruşumuzu ifade etmek istedik" diye konuştu.



Alparslan, cazseverlerin konserleri MEB Şura Salonu, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyebileceğini, klüp performanslarının ise SAAM'S Bistro Caz'da gerçekleştirileceğini anlatarak, "Yaklaşık 17 farklı dinamikte konserlerimiz olacak." dedi.



AÇILIŞ KONSERİ DÜNYA CAZ GÜNÜ'NDE



Festivalin açılış konserinin, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nde gerçekleşeceğini belirten Alparslan, "Çok kıymetli bir gün bizim için. Bütün dünyada global anlamda uluslararası Dünya Caz Günü'nü biz de festivalin büyük açılışıyla başlatacağız." ifadelerini kullandı.



Açılış konserinin MEB Şura Salonu'nda Cazın Kartalları Orkestrasınca verileceğini ifade eden Alparslan, "Artık bir gelenek haline geldi. Festivalin 20 yıldır açılışını onlar yapıyor. Solistlerimiz ise İlham ve Ayşe Gencer olacak. Baba kız bu güzel orkestraya eşlik edecek." diye konuştu.