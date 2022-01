Cazın büyülü sesi Jane Monheit CRR Konser Salonu'nda

Ülkemizde de çok sevilen, caz dünyasının en özel kadın seslerinden biri kabul edilen Jane Monheit, geçtiğimiz yıl yayınladığı son albümü 'Come What May'in turnesi kapsamında, 4 Şubat Cuma gecesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.



Kariyerine 20 yaşında Thelonious Monk Enstitüsü vokal yarışmasında aldığı birincilik ödülüyle başlayan, olağanüstü şarkılara yaptığı içten ve romantik yorumlarıyla caz ve kabare dünyasının en beğenilen isimlerden biri haline gelen Jane Monheit bu konserle uzun bir aradan sonra İstanbullularla yeniden buluşacak.

Frank Sinatra ve Sarah Vaughan gibi efsanevi caz vokallerinin sahip olduğu dramatik yaratıcılığa sahip ender isimlerden olan Monheit, kariyerinin zirvesindeki Michael Kanan (klavye), Neal Miner (bas) ve aynı zamanda eşi olan Rick Montalbano (davul) gibi müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak.

JANE MONHEIT KİMDİR?

Jane Monheit, 3 Kasım 1977'de doğdu. Long Island'ın güney kıyısında, New York, Oakdale'de büyüdü. Teyzesi ve büyükannesi profesyonel şarkıcılardı. Annesi daha önce müzikal tiyatroda sahne aldı, şu anda yerel korolarda yer alıyor ve babası gitar çalıyor. Bluegrass, folk ve akustik blues sevgisi (Bonnie Raitt ve Maura O'Connell favorileri arasındaydı) onun müzikal anlayışını şekillendirdi.



Monheit, çocukluk yazlarını seçkin bir mezun ödülü aldığı Usdan Sanat Yaz Kampı'nda geçirdi (diğer önemli mezunlar arasında Natalie Portman ve Mariah Carey de var). Devlet okulu yıllarında klarnet ve müzik teorisi okudu. Hem okulda hem de yerel tiyatro topluluklarıyla, tiyatro oyunlarında sahne aldı.



Monheit, New York Voices vokal grubunun kurucu üyesi Peter Eldridge ile Manhattan Müzik Okulu'nda ses eğitimi aldı. 1999 yılında onur derecesiyle mezun oldu ve cazdaki üstün başarısı nedeniyle William H Borden Ödülü'nü aldı. Kocası davulcu Rick Montalbano ile MSM'de tanıştı.



Monheit, 20 yaşındayken, 1998 Thelonious Monk Enstitüsü'nün vokal yarışmasında, Teri Thornton'un ardında ikinci oldu. Kısa bir süre sonra Monheit, Kenny Barron, Ron Carter ve Lewis Nash'in yer aldığı nefes kesici ilk albümü Never Never Land'i yayınladı. Bu, Dave Grusin ve Larry Rosen tarafından Phil Ramone ile kurulan bir plak şirketi olan N-Coded için yaptığı dört kayıttan ilkiydi. Albüm, Caz Gazetecileri Derneği tarafından En İyi Çıkış Yapan Albüm olarak seçildi ve bir yıldan fazla bir süre Billboard Jazz listesinde kaldı.



Monheit, yıllar içinde Terence Blanchard, Tom Harrell, Freddy Cole, Mark O'Connor, David Benoit ve Ivan Lins gibi birçok sanatçının albümlerinde de yer aldı.



Uluslararası bir sanatçı olan Monheit, dünyanın dört bir yanındaki büyük konser salonlarının, kabarelerin ve caz mekanlarının çoğunda sahne aldı. Çeşitli albümler ve iki DVD yayınladı ve birçok başka albümde konuk sanatçı olarak yer aldı. Sky Captain and The World of Tomorrow filminin müziklerinde Over the Rainbow şarkısını söylüyor. Monheit ayrıca ulusal televizyonda yayınlanan Beyaz Saray'da Noel, Dört Temmuz Kutlamaları ve Ulusal Anma Günlerinde sahne almıştır. Emeril Live, Ramsey Lewis's Legends of Jazz, Letterman, The View ve The Today Show gibi çok sayıda televizyon şovunda yer aldı. Monheit, yılın çoğunu grubuyla turneye çıkarıyor. Aynı zamanda ülke çapındaki büyük senfonik orkestralarla da sahne alıyor.