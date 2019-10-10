Hem kayıtları hem canlı performanslarıyla günümüzün en özel vokallerinden biri olarak kabul edilen Güney Koreli Youn Sun Nah, 11 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda seyirci karşısına çıkacak.

Youn Sun Nah'ın vokalde olduğu konserde Tomek Miernowski gitar, piyano, synthesizer'de; Rémi Vignolo ise davul, akustik ve elektrik bas gitarda yer alacak.

YOUN SUN NAH KİMDİR?

Youn Sun Nah koro şefi bir babanın ve müzikal oyuncusu bir annenin çocuğu olarak 1969 yılında Seul’de dünyaya geldi. Edebiyat öğrenimi alsa da, çocukluğundan bu yana çaldığı piyanosu ve sağlam caz eğitimi sayesinde Kore Senfoni Orkestrası'na gospel söylemesi için genç yaşta davet edildi. Çocukluğunda piyano eğitimine başlayan ve Konkuk Üniversitesi’nde Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Nah, bir moda firmasında çalışırken Hakchon Theater Company’nin başkanı Kim Min-gi tarafından keşfedildi ve ilk sahne tecrübesini bu Subway Line 1 isimli müzikalde rol alarak yaptı.



Bu deneyim sonrasında müzik kariyerine odaklanmaya karar veren Nah, caz ve şanson eğitimi almak için Paris’e yerleşti. Paris’te CIM Jazz School, National Music Institute of Beauvais, Nadia ve Lili Boulanger Conservatory gibi okullarda eğitim gören ve hatta kendi eğitimi sonrasında CIM Jazz School’da bir süre ders de veren Güney Koreli yorumcu solo kariyerindeki ilk albümünü yayınlamadan önce bir süre YSN 5tet isimli, kendi kurduğu grupla Fransa’daki çeşitli kulüp, bar ve festivallerde sahne almaya başladı.



EN İYİ SANATÇI SEÇİLDİ

2001 yılında Reflet isimli ilk solo albümünü yayınlayan Youn Sun Nah, 20 yıla yaklaşan solo kariyerine dokuz stüdyo albümü, pek çok prestijli ödül ve dünyanın dört bir köşesinde verdiği yüzlerce performans sığdırdı. Caz eğitimi ile geliştirdiği vokal tarzını klasikten rock müziğe uzanan farklı türleri dinleyerek geçirdiği çocukluğundan gelen eğilimlerle harmanlayan Youn Sun Nah bugün hem kayıtları hem canlı performanslarıyla günümüzün en özel vokallerinden biri.



2004 yılında Kore'de Crossover kategorisinde "En İyi Sanatçı" ödülüne layık görüldü. 2000 yılında adım attığı profesyonel müzik hayatı boyunca sayısız ödüle layık görülen Youn Sun Nah Türk caz dinleyiclerininde uzun zamandan bu yana radarında. 2014 Kış Olimpiyatları’ndaki performansıyla tüm dünyanın dikkati çeken sanatçı aynı zamanda UNESCO Uluslararası Caz Günü için Güney Kore’nin iyi niyet elçisi oldu.



Sanatçı geçtiğimiz mart ayında çıkardığı Immersion albümünü turnesine dur durak bilmeden devam ediyor.