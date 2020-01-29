Cazın ustası Philip Catherine Trio'danCemal Reşit Rey konseri

Cazın 77 yaşındaki efsane ismi Philip Catherine (gitar), Paulo Morello (gitar) ve Sven Faller (kontrbas) ile birlikte kurduğu Philip Catherine Trio olarak 26 Şubat Çarşamba günü Cemal Reşit Rey'de sahne alacak. Catherine, çocukluk şarkılarını yad etmek üzere yeni üçlüsüyle seyirci karşısına çıkacak.

PHILIP CATHERINE'İN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

1942 yılında İngiliz bir anne ve Belçikalı bir babanın oğlu olarak Londra'da dünyaya gelen Philip Catherine, 1960'lı yıllarda, Lou Bennett, Dexter Gordon and Stéphane Grappelli ile birlikte çalmaya başladı. Prodüktörlüğünü Sacha Distel'in üstlendiği ilk albümü Stream'in yayınlanmasının ardından Jean-Luc Ponty dörtlüsünün bir üyesi oldu. Albüm 1970 yılında Paris'te kaydedilmiş ve ertesi yıl Warner Bros. Records tarafından yayınlanmıştı. Bundan bir sene sonra, John Scofield, Ran Blake, George Benson ve Boston'lu birçok müzisyenle daha tanıştı.



1977 yılında Hollandalı rock grubu Focus'da çalan Jan Akkerman'ın yerini aldı. Grubun Focus con Proby albümünde, P. J. Proby'nin yanı sıra Catherine de çaldı. 1980'lere gelindiğinde ise Catherine yoğun bir şekilde Chet Baker üçlüsüyle çalıyordu. Chet'in birkaç albümünde de yer aldı.



AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN CAZ MÜZİSYENİ

Catherine 1960'lı yıllardan itibaren Avrupa cazının önde gelen isimleri arasında yer aldı. Gerek Chet Baker, Larry Coryell, Tom Harrell, NHOP, Stéphane Grappelli, Charles Mingus gibi büyük sanatçılarla olan çalışmaları, gerekse de müziğe olan bağlılığı ve kendine has yorumu ile caz dünyasının en önemli ve etkili figürlerinden biri oldu. Brassens ve Django Reinhardt gibi dönemin önde gelen cazcılarını dinlemeye başlamasıyla gitara olan ilgisi arttı ve kendini bu yönde geliştirmeye başladı. Henüz 18 yaşındayken Lou Bennet ile Avrupa`yı turladı. 1971 yılında Jean-Luc Ponty`in beşlisiyle çalmaya başladı. Aynı yıl kendi ismiyle yaptığı ilk çalışma olan Stream adlı albümü 1974 ve 1975`de September Man ve Guitars takip etti. Böylece caz dünyası sadece parlak bir gitaristle değil, aynı zamanda yetenekli bir besteci ile de tanışmış oldu. Müzik kariyeri boyunca sayısız ödül kazanan Philip Catherine'in Live isimli çalışması 1997'de Jazz Nu tarafından yılın en iyi albümü seçildi. 2000 yılında yayınladığı Blue Prince ile 2002 yılında raflarda yerini alan Summer Night albümü birçok ödül topladı.



Büyük usta, en son çocukluk şarkılarım dediği bir repertuar ile Avrupa’nın önde gelen gitaristlerinden biri olan Leny Andrade, Randy Brecker, Bob Mintzer ve Lary Coryell ile çalışmalarından bilinen Paulo Morello ve Alman Cazı’nın en önemli kontrbasçılarından Charlie Mariano, Scott Hamilton, Bobby Watson ve Chico Freeman gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaşmış Sven Faller ile buluştu. Üçlünün ilk studio kaydı geçtiğimiz yıl ünlü Alman caz firması Enja records tarafından raflarda yerini aldı.

