Açık Diyalog İstanbul, Bozcaada Caz Festivali söyleşisine ev sahipliği yapıyor. 28 Haziran Cuma günü 18.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek olan caz festivali söyleşinin moderatorlüğünü Nergis Fırtına yapacak.
Söyleşide bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan festivalin oluşum aşaması, ağırlanan sanatçılar ve 3 senelik hikayesi konuşulacak. Söyleşi, allaturca’dan Doğukan Çokşeker ve Begüm Aybar, Pavli Bozcaada’dan Gizem Gezenoğlu, 3dots’tan Murat Sezgi ve festival koordinatörü Dijan İyigün katılımı ile gerçekleşecek.