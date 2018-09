Cecilia Krull: My Life Is Going On'u yazarken en çok Tokyo'dan etkilendim

Müzisyen bir aileden gelen Cecilia Krull, kariyerine yedi yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başladığını söyledi. Birçok filmin müziklerini hazırlayan Krull'un hayatı, tüm dünyada fenomen olan La casa de papel dizisi için yazdığı My Life Is Going On şarkısıyla değişti...

Krull, "La Casa De Papel'in bütün dünyada bu kadar ilgi göreceğini bilmiyorduk. Biz dizi için şarkıyı büyük aşkla yaptık. Bütün dizi ekibi heyecanla tutkuyla çalıştı. Sanırım dizinin ve şarkının başarısının sırrı bu oldu. Hepimiz bu ilgi karşısında şoke olduk, ama elbette çok da mutlu olduk” dedi.



TOKYO KARAKTERİNDEN İLHAM ALDI



La Casa De Papel'in yaratıcısıyla daha önce başka bir dizide çalıştığını, o dizi için de bir şarkı yaptığını söyleyen Krull, “Bu dizinin senaryosunu okuyunca ‘Burada acayip bir şeyler oluyor’ dedim ve çok şaşırdım” dedi. Krull özellikle şarkıyı yazarken en çok Tokyo karakterinden etkilendiğini de sözlerine ekledi.



"GÜZEL ZAMAN GEÇİRECEĞİZ"



“Türkiye'de olduğum için heyecanlıyım. İstanbul'dan önce Ankara'da konser verdik. Çok mutlu oldum. Dinleyiciler neredeyse bütün şarkıların sözlerini biliyorlardı ve benimle birlikte söylediler, dans ettiler, eğlendiler” diyen Krull, salonda çok güzel bir enerji olduğunu belirtti. İstanbul'a ilk kez geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “İnanıyorum ki dinleyicilerimle İstanbul’da da güzel zamanlar yaşayacağız” dedi.