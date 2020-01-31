Cehennem Silahı 5 geliyor

Başrolleri Mel Gibson ve Danny Glover paylaştığı Cehennem Silahı serisinin (Lethal Weapon) beşincisi için hazırlıklara başlandı.

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İlk kez 1987'de seyirciyle buluşan ve gördüğü büyük ilgi sonrası 1998'de dördüncü filmi çekilen Cehennem Silahı serisinin yeni filmi için hazırlıklara başlandı. Yıllar sonra seyirciyle buluşacak filmin başrollerinde yine Mel Gibson ve Danny Glover yer alacak.

HERKES HAZIR SIRA SENARYODA

Sinema tarihinin unutulmaz poliseye filmleri arasında yer alan Cehennem Silahı ile ilgili son gelişmeleri Hollywood Reporter'a açıklayan yapımcı Dan Lin, "Son Lethal Weapon filmini yapmaya çalışıyoruz. Dick Donner geri dönüyor. Orijinal kadro geri dönüyor ve bu harika. Hikaye onun için çok kişisel. Mel ve Danny film için hazır. Geriye yalnızca senaryo kaldı" dedi.

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