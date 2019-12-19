Çekilişle orijinal Picasso tablosu (Sadece 100 Euro)

Fransız yardım kuruluşu Aider les Autres (Başkalarına Yardım) ocak ayında 1 Picasso için 100 Euro başlıklı uluslarası bir çekiliş başlatıyor.

1921'DE YAPTI



Çekilişte bilet alan katılımcılar ünlü ressamın 1921 senesinde yaptığı Nature Morte adlı yağlı boya tablosunu kazanma şansı yakalayacak.

GELİRLE TEMİZ SU SAĞLANACAK



Çekiliş sonucunda elde edilen gelirle Kamerun, Fas ve Madagaskar’da yaşayan insanlara temiz su sağlanacak.

KAZANMA ŞANSI 200 BİNDE 1



İnternet sitesine göre şu anda Paris’teki Picasso Museum’da sergilenen eserin size çıkma olasılığı ise 200 binde 1 ve herkesin 30 bilet almaya hakkı var.

Çekilişle yeni sahibini bulacak olan Pablo Picasso'nun Nature Morte eseri

ÇEKİLİŞ 9 OCAK 2020'DE



Çekiliş, 9 Ocak 2020’de Paris’te bir mahkeme görevlisinin gözetimi altında gerçekleştirelecek. Çekilişe katılmak isteyenler biletlerini internetten alabiliyorlar.