Celine Dion annesinin ölümünden sadece saatler sonra sahnede

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, devam ettiği Courage Dünya Turnesi kapsamında en son konseriyle gündemde. 51 yaşındaki şarkıcı, cuma günü, annesinin ölümünden sadece saatler sonra sahne aldı. Miami’deki American Airlines Arena’da konser veren Dion, “Bu sabah erken saatlerde annemin hayatını kaybettiği haberlerini duymuşsunuzdur. Ama ben iyiyim” ifadesini kullandı.



Dion ayrıca, “Annem 92 yaşındaydı. Uzun bir süredir hastaydı, bizimle çok uzun zaman daha kalamayacağını biliyorduk. İki gün önce ona bakan hemşirelerden telefon aldık ve kısa zamanda kaybedebileceğimizi söylediler. Çok yakın zamanda. Ve dün gece kardeşlerimle Montreal’de, onun başucundaydık. Ona hikayeler anlattık. Şarkılar söyledik. Birbirimize sarıldık. Birbirimize elveda dedik. Vefat etmeden önce annemin bizim bir araya gelmemizi beklediğinden emindik” diye konuştu.



Dion, 27 Nisan’a kadar ABD’deki turnesini sürdürecek.

CELINE DION'DAN BABY SHARK PERFORMANSI