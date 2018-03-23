Celine Dion şovlarını iptal etti

Kanadalı sanatçı Celine Dion, önceki gün 27 Mart-18 Nisan tarihleri arasındaki Las Vegas konserlerini orta kulağındaki rahatsızlık nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
49 yaşındaki şarkıcı, hayranlarını üzen gelişmeyi Facebook’tan yazarak özür diledi:
"ŞANSIM YAVER GİTMİYOR"
“Şansım son dönemde yaver gitmiyor. Şovlarım için sabırsızlanıyordum ama başıma bir hastalık geldi. Las Vegas’a beni görmek için gelmeyi planlayan herkesten özür dilerim. Gerçekten inanamıyorum. Bu durumun ne kadar hayal kırıcı olduğunu biliyor ve çok üzgün hissediyorum.”