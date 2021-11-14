Cem Uçan'ın Novi Pazar 1915 hazırlığı

Cem Uçan, Çanakkale'de savaşan Boşnakları konu alan film çekmeye hazırlandığını açıkladı.

Haberler 14.11.2021 - 08:36

Cem Uçan'ın Novi Pazar 1915 hazırlığı

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Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol olan Cem Uçan, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar Çocuk ve Gençlik Festivali'nin açılışına katıldı.

ÇEKİMLER GELECEK YIL BAŞLIYOR

Uçan, yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşı'na Balkanlar ve Sancak'tan giden Boşnakları konu alan bir film çekme hazırlığında olduğunu, çekimlere gelecek yıl Novi Pazar'da başlamayı planladıklarını söyledi.

Sancak'tan çok sayıda Boşnak'ın Çanakkale'ye gittiğini anımsatan Uçan, buradaki tarihi belgeleri de araştıracaklarını belirtti. Uçan, ailesinin Sancaklı olduğunu ifade ederek, filmin Novi Pazar 1915 ismiyle çekileceğini sözlerine ekledi.

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