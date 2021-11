Cem Uçan'ın Novi Pazar 1915 hazırlığı

Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol olan Cem Uçan, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar Çocuk ve Gençlik Film Festivali'nin açılışına katıldı.

ÇEKİMLER GELECEK YIL BAŞLIYOR



Uçan, yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşı'na Balkanlar ve Sancak'tan giden Boşnakları konu alan bir film çekme hazırlığında olduğunu, çekimlere gelecek yıl Novi Pazar'da başlamayı planladıklarını söyledi.



Sancak'tan çok sayıda Boşnak'ın Çanakkale'ye gittiğini anımsatan Uçan, buradaki tarihi belgeleri de araştıracaklarını belirtti. Uçan, ailesinin Sancaklı olduğunu ifade ederek, filmin Novi Pazar 1915 ismiyle çekileceğini sözlerine ekledi.



