Cem Yılmaz 2020 biletileri satışa çıktı (Diamond Elite Platinum Plus)

Dünyanın dört bir yanında 5.000’in üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus şovu ile 2020’de de Zorlu PSM seyircisiyle buluşuyor.



Sezon başından itibaren seyircinin büyük ilgisi ile karşılanan ve biletleri saatler içerisinde tükenen Cem Yılmaz’ın Diamond Elite Platinum Plus gösterisinin 2020 gösterimleri için biletler bugün itibariyle satışa çıktı.



Sezon sonuna kadar, Zorlu PSM’de sevenlerinin karşısında olacak Cem Yılmaz’ın 2020 yılı için ilk 17 gösterisinin biletleri passo üzerinden ve Zorlu PSM gişelerinden satışa açıldı.



GÖSTERİ TARİHLERİ



3 Şubat 2020Pazartesi 21.00

4 Şubat 2020Salı 21.00

5 Şubat 2020Çarşamba 21.00

6 Şubat 2020Perşembe 21.00

17 Şubat 2020 Pazartesi 21.00

18 Şubat 2020 Salı 21.00

19 Şubat 2020 Çarşamba 21.00

1 Mart 2020 Pazar 19.00

2 Mart 2020 Pazartesi 21.00

3 Mart 2020 Salı 21.00

23 Mart 2020 Pazartesi 21.00

24 Mart 2020 Salı 21.00

21 Nisan 2020 Salı 21.00

22 Nisan 2020 Çarşamba 21.00

4 Mayıs 2020 Pazartesi 21.00

5 Mayıs 2020 Salı 21.00

6 Mayıs 2020 Çarşamba 21.00