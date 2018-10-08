Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, son filmi Arif V 216 ekibiyle birlikte katılacak.
Festivalin 9 Kasım’da gerçekleştirilecek olan açılışında, ‘Komedi Kuşağı’nda filmin gösterimine katılacak olan Cem Yılmaz ve ekibi, Malatyalı sinemaseverlerle buluşacak. Ünlü komedyen aynı akşam düzenlenecek açılış galasında, bu yıl Onur Ödülü’ne layık görülen büyük usta Şener Şen’e ödülünü takdim edecek.
Cem Yılmaz 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde
Sanat
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne katılıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, son filmi Arif V 216 ekibiyle birlikte katılacak.