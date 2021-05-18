Cem Yılmaz: Ertelendim, bekliyorum

İçişleri Bakanlığı, sona eren tam kapanma dönemi sonrası başlayacak ve 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme planını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz da normalleşme tedbirleri kapsamında 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' adlı gösterisinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.



Konuyla ilgili Instagram hesabından bir gönderi yayınlayan Yılmaz, "Ertelendim, bekliyorum" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"TİM Show Center'da 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, normalleşme tedbirleri kapsamında 2-3 Haziran 2021 tarihlerine ertelenmiştir."