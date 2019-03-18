İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Destek isteyen muhtar adayına Cem Yılmaz'dan yanıt

Cem Yılmaz, sık sık olduğu gibi yine Twitter hesabından kendisine gelen yorumları cevapladı.

Karaborsa biletlerle ilgili bir açıklama daha yapan Yılmaz, “Gösteri için karaborsa, yüksek rakamlı bilet almayın, sormayın ki satan olmasın, gerek yok, anlamlı değil. Bu mecradan aynı duyuruyu bir kaç kere yaptım. Evet bilet yok, evet yer yok, ne güzel. Ama gösteri 2 sene devam edecek. Fahiş fiyatlı biletlere ilgi göstermezseniz sevinirim” dedi.

CEM YILMAZ'IN PAYLAŞIMI

Gösteri için karaborsa,yüksek rakamlı bilet almayın,sormayın ki satan olmasın,gerek yok anlamlı değil.Bu mecradan aynı duyuruyu bir kaç kere yaptım.Evet bilet yok evet yer yok ne güzel ...ama gösteri 2 sene devam edecek fahiş fiyatllı biletlere ilgi göstermezseniz sevinirim

LONDRA'DA DA SAHNE ALDI

LONDRA'DA DA SAHNE ALDI