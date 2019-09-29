Cem Yılmaz’ın yeni projesi Karakomik Filmler’in ilki 18 Ekim’de, ikincisi ise ocak ayında izleyiciyle buluşacak. Yılmaz, Milliyet’ten Nil Kural’a verdiği röportajda, “Karakomik Filmler, yapı olarak bizim Türk sinemasındaki filmlere benzemiyor belki ama izleme alışkanlıkları da değişti. Çok yönetmenli, çok öykülü örnekler var. Beş ayrı yönetmen, beş hikâye anlatıyor gibi… Kenara attığım öyküler, bir düzene sokulup bir şemsiye altında değerlenir mi diye düşündüm. İlk dört öyküyü toparlayınca bir tema ve bir tür benzeşliği oldu. Bazıları komikçe, bazıları kara. Ben de bu yüzden ‘Karakomik’ ismini uygun gördüm. İzleme alışkanlığı dediğim şu: Dijital platformdaki kısa öyküler… Mesela Black Mirror’da olduğu gibi bir saat içerisinde olan biten işler, seyirci olarak ilgimi çekiyor. Ben de ‘Herhalde 55-60 dakikada bu hikâyeler anlatılır’ diye düşündüm. Başka mecrada haberdar olmadıkları için de ‘Gel çek’ demediler. Ben de sinemaya çekmek istedim. Geçen yaz ağustosta başlayıp aralığın sonuna kadar çalıştık. Dört tane 60 dakika çektik” diye konuştu.

"ZEKİ DEMİRKUBUZ'DAN HALA HABER BEKLİYORUM"

“Eğlence sinemasının üreteniyle festival filminin üreteni ayrı ayrı dünyalardan gelen uzaylılar değil. İkisinin rahatlık alanı başka” diyen Yılmaz, “Yıllar önce hiç unutmam, nezaketen söylenmiş bir şeydir belki bilmiyorum, ama Nuri Bilge Ceylan ‘Ben ‘G.O.R.A.’yı çekemem’ dedi. Bu, ‘Çekmem, tercih etmem’ anlamına da geliyor olabilir. Ama uğraşamam anlamında bence, zahmetli çünkü. Ortaya ne çıkar? Muhteşem bir şey çıkar belki ama neden çıkmasın. Belki Nuri Bilge Ceylan’la bir komedi filmi çekebiliriz, güçlerimizi birleştirip. Ben yıllardır Zeki Demirkubuz’la bir film yapmak istiyorum, hala haber bekliyorum. Dünyanın her yerinde tatlı karışımlar olduğunda ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Bir tür film yapanlar bir kenarda, bir tür film yapanlar diğer kenarda diye bir şey yok” dedi.

KARA KOMİK FİLMLER-KAÇAMAK'IN FRAGMANI